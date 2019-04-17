США заподозрили КНДР в производстве ядерного топлива для боеголовок

Эксперты американского Центра стратегических и международных исследований пришли к выводу, что по территории северокорейского ядерного центра в Йонбене производится перемещение радиоактивных материалов, предположив, что это может быть связано с производством ядерного топлива для боеголовок.

В американском центре обратили внимание на присутствие пяти специализированных железнодорожных вагонов у завода по обогащению урана и радиохимической лаборатории в северокорейском Йонбене, которое было выявлено на спутниковых снимках от 12 апреля, передает ТАСС.

В документе отмечается, что ранее такие вагоны использовали для перемещения плутония и его последующей переработки в ядерное топливо. В связи с этим американские эксперты «не исключили», что 12 апреля в Йонбене производилась транспортировка радиоактивных материалов в лабораторию для последующего производства ядерного топлива.

Специалисты американского центра также обратили внимание на большой строительный кран, расположенный на дороге к западу от здания реактора, присутствие которого они пока объяснить не смогли.

Ранее интернет-портал 38 North, который действует при вашингтонском Центре имени Генри Стимсона, сообщал, что основные объекты ядерного центра не работают, а деятельность на его территории имеет ограниченный масштаб.

Напомним, февральский саммит между лидерами США и КНДР в Ханое завершился безрезультатно, так как Трамп пытался убедить Ким Чен Ына отдать США ядерное оружие.

После этого в Пхеньяне заявили, что рассматривают возможность приостановки дальнейших переговоров с Вашингтоном о ядерном разоружении. Трамп, в свою очередь, не исключил введения новых санкций против КНДР.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Ким Чен Ын устроил Трампу «горькое поражение».