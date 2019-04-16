Возгорание произошло в комплексе мечети Аль-Акса в Иерусалиме

Незначительное возгорание произошло на территории комплекса иерусалимской мечети Аль-Акса, сообщают местные СМИ.

Официальное палестинское агентство ВАФА сообщает, что инцидент произошел накануне вечером и совпал по времени с пожаром в столице Франции, где от огня сильно пострадал собор Парижской Богоматери, передает РИА «Новости».

Указывается, что «возгорание произошло в помещении охранника над молельней Аль-Марвани (..) и было успешно нейтрализовано пожарной бригадой».

Инцидент прокомментировал президент Палестины Махуд Аббас; он подчеркнул необходимость охраны святых мест с учетом их «большой религиозной и гуманитарной значимости».

Комплекс мечетей Аль-Акса и Куббат ас-Сахра в историческом центре Иерусалима почитается как третья по значимости святыня исламского мира и находится под автономным управлением мусульманского фонда «Вакф».

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел в понедельник. Здание избежало полного разрушения, а хранившиеся там реликвии спасли и перевезли в мэрию Парижа.

Пасхальную службу, которая должна была пройти в соборе Парижской Богоматери, перенесли в церковь Сен-Сюльпи.