Найдено новое место для пасхальной службы Нотр-Дама

Торжественная пасхальная служба, которая должна была пройти в соборе Парижской богоматери, перенесена в церковь Сен-Сюльпис, сообщил викарий парижской архиепархии Филип Марсе.

Марсе сообщил, что утром во вторник было принято решение о переносе торжественных пасхальных мероприятий из Нотр-Дама в церковь Сен-Сюльпис, передает РИА «Новости».

Отмечается, что католики будут отмечать Пасху 21 апреля.

Между тем первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар сообщил, что главный орган собора Парижской Богоматери не пострадал при пожаре.

Почетный архитектор России, реставратор высшей категории Рафаэль Даянов в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал вероятную причину пожара в соборе Парижской Богоматери.