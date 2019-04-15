Путин распорядился направить военных в ЦАР

Россия направит 30 военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в ЦАР, говорится в распоряжении президента Владимира Путина.

«Минобороны России направить в состав миссии ООН до 30 военнослужащих Вооруженных сил РФ в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба», – передает РИА «Новости» текст распоряжения Путина.

Кроме того, Россия направит до пяти военнослужащих в состав миссии ООН по поддержанию мира на Кипре, следует из распоряжения.

Напомним, в ЦАР находятся российские инструкторы. Об этом сообщал МИД России: в конце января – начале февраля 2018 года в ЦАР была поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов, также были командированы пятеро военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих республики.