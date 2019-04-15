Штаб Зеленского заявил об угрозе срыва выборов на Украине

В участковых избирательных комиссиях на Украине ощущается большой недобор кадров, что может привести к срыву второго тура выборов президента в отдельных городах и в целом по стране, заявил избирательный штаб кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.

«В некоторых регионах сейчас большой недобор людей в участковые комиссии. Это может свидетельствовать о попытках сорвать выборы как в конкретных городах, так и по всей стране», – передает ТАСС сообщение штаба.

В штабе кандидата заявили, что такая проблема наблюдается в Днепропетровской, Одесской, Луганской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской областях, а также в Киеве.

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Недобор в комиссиях, по данным штаба Зеленского, возник из-за того, что кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко подал малое количество своих представителей в комиссии. По закону в случае нехватки людей их должны подать окружные комиссии самостоятельно или с помощью местных органов власти.

«Но последние этого также не делают, показывая или свою неспособность, или намеренный саботаж процесса организации выборов», – сказано в заявлении. В штабе Зеленского подчеркнули, что понедельник – последний день, когда можно подать документы для регистрации в составы комиссий.

Между тем, советник главы МВД Украины Владимир Филенко сообщил, что с 15 апреля полиция Украины переходит на усиленный режим работы в связи с возможными провокациями перед вторым туром выборов.

«Оперативный штаб МВД переходит на усиленный вариант работы. Все структурные подразделения, координационные штабы в каждом регионе также переходят на усиленный вариант. Нас ожидают два сложных дня – дебаты, если они состоятся на НСК «Олимпийский» и день выборов. Мы ждем отдельных провокаций – они более опасны, чем системные», – сказал Филенко.

Пока информации о масштабных провокациях в МВД Украины не поступало, но, считает Филенко, отдельные провокации и незаконные действия возможны «на фоне истерии, которая сейчас происходит в обществе».

«Возможно, что у кого-то из граждан Украины, как говорится, сорвет резьбу», – заявил он.

Еще один советник главы МВД Иван Стойко добавил, что обстановка перед вторым туром не менее напряженная, чем перед первым.

«Хочется, чтобы агония была меньше, чтобы было меньше плакатов и бордов, чтобы была цивилизованная дискуссия в обществе и среди кандидатов», – заключил он.

Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. По данным соцопросов, 61% украинцев собираются голосовать за Зеленского, а 24% – за Порошенко.

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