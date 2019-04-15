Порошенко назвал Зеленского уравнением со всеми неизвестными

Президент Украины Петр Порошенко сравнил своего конкурента в президентской гонке Владимира Зеленского с «уравнением со всеми неизвестными» из-за особенностей его предвыборной кампании.

«Он как уравнение со всеми неизвестными. Его кампания подобна немому кино, где актер живо движется, проявляет огромную активность, но не произносит ни одного слова», – заявил Порошенко на встрече с представителями бизнеса, добавив, что даже ему сложно понять, что предлагает Зеленский избирателям в случае, если станет президентом.

По мнению президента, это делается с целью того, чтобы избиратели с разными политическими взглядами могли считать Зеленского своим кандидатом, и таким образом проголосовать за шоумена вслепую, передает ТАСС.

Порошенко также сообщил, что пересмотрел сериал «Слуга народа», где снимается Зеленский в главной роли, и «ужаснулся» из-за антизападной риторики, которая пронизывает ленту.

Ранее актер «Студии 95 квартал» и друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Евгений Кошевой в ответ на слоган Порошенко объявил о запуске в социальных сетях флешмоба с хештегом «Шотутдумать».

Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. По данным соцопросов, 61% украинцев готовы проголосовать за Зеленского, а 24% – за Порошенко.

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