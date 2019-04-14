Появились сведения о сбитом в Ливии самолете МиГ-23 армии Хафтара

В соцсетях появились сведения о том, что подразделения Правительства народного единства Ливии премьера Фаиза Сараджа сбили самолет ВВС Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

Утверждается, что в районе Триполи был сбит МиГ-23УБ. Летчики катапультировались, их дальнейшая судьба неизвестна, сообщает Telegram-канал WarJournal.

Также опубликованы видео и фото, на которых, однако, видно только дым, поднимающийся предположительно с места крушения самолета.

Между тем, ранее «Российская газета» сообщала, что в налетах на позиции войск Правительства национального единства в Триполи задействованы Су-22М3, также ожидалось поднятие самолетов МиГ-23УБ.

Су-22МЗ – это экспортная версия советского Су-17М3. У армии Хафтара есть несколько таких машин.

Противники Хафтара применяют легкие штурмовики чехословацкого производства L-39ZO. Именно такой самолет, как утверждается, был потерян 10 апреля, но подтверждения этому пока нет.

Напомним, 4 апреля Хафтар приказал начать наступление на Триполи, в понедельник Ливийская национальная армия объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов города.