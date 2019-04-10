Армия Хафтара сбила военный самолет

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара заявила, что сбила военный самолет, вылетевший из ливийского города Мисрата.

«Только что пришла новость, что Ливийская национальная армия сбила военный самолет, вылетевший из Мисраты», – передает РИА «Новости» слова представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

Сбит самолет лояльных премьеру Правительства национального согласия сил Фаизу Сараджа.

Ранее армия Хафтара заявила, что взяла под контроль военную базу в 40 км от Триполи.

4 апреля Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи. 5 апреля был взят под контроль международный аэропорт. В воскресенье ЛНА и силы Правительства национального согласия обменялись авиаударами, позже армия Хатара также атаковала единственный действующий аэропорт Триполи, где нанесла удар по военным самолетам.

В понедельник Ливийская национальная армия объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов Триполи.