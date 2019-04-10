Армия Хафтара взяла под контроль военную базу в 40 км от Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара установила контроль над военной базой сил, лояльных Правительству национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа, в районе Эль-Азизия в 40 км от Триполи.

«В результате ожесточенных столкновений в районе Эль-Азизия (наши) вооруженные силы заняли военную базу, проявив высокий профессионализм. После установления полного контроля над объектом на базе были обнаружены боевые транспортные средства», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Там же отмечается, что в результате операции были захвачены в плен несколько бойцов группировок, лояльных признанному международным сообществом ПНС.

Между тем, согласно данным ЛНА в Twitter, армия Хафтара захватила в самом Триполи еще не менее 14 боевых машин и их экипажи. Наступление на столицу продолжается.

Во вторник президентский совет Ливии под руководством главы правительства национального согласия Фаиза Сараджа поручил выдать ордера на арест фельдмаршала Халифы Хафтара и его союзников.

Напомним, 4 апреля Хафтар приказал начать наступление на Триполи, 5 апреля был взят под контроль международный аэропорт. В понедельник Ливийская национальная армия объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов Триполи.