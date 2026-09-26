Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Генсек Совета Европы заявил о неготовности к конфликту с Россией
Генсек Совета Европы Берсе признал неготовность Запада к конфликту с Россией
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе признал неготовность западных государств к возможному военному конфликту с Россией из-за уязвимостей в инфраструктуре.
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в кулуарах Генассамблеи ООН дал интервью изданию Newsweek, где откровенно высказался о текущем положении дел. По его словам, европейские страны оказались не готовы к гипотетическому вооруженному противостоянию с Москвой, передает РИА «Новости».
«Честно говоря, мы не очень хорошо к этому готовы», – заявил политик, отвечая на вопрос о возможном конфликте. Он отметил наличие уязвимых мест в энергетической сфере, системах безопасности и базовой инфраструктуре европейских государств.
Европе предстоит серьезная эволюция для противостояния гибридным угрозам, добавил генеральный секретарь. Сейчас регион находится в стадии наверстывания упущенного времени и возможностей.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал отсутствие планов нападения на государства Североатлантического альянса. Западные лидеры используют риторику о мнимой угрозе для отвлечения граждан от внутренних проблем стран.
Представители Североатлантического альянса признали неспособность европейских государств выдержать затяжной вооруженный конфликт.
В сентябре Владимир Путин также заявил об отсутствии у Москвы намерений угрожать Европе.
Президент России Владимир Путин назвал провокацией заявления западных стран о возможной войне с Москвой.