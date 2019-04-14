В штабе Порошенко выдвинули условие дебатов с Зеленским на стадионе 19 апреля

Петр Порошенко готов рассмотреть возможность участия в дебатах с Владимиром Зеленским 19 апреля на НСК «Олимпийский» при условии, что время не будет совпадать с официальными дебатами на Общественном ТВ, заявил представитель избирательного штаба действующего президента Украины Олег Медведев.

«Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти», – приводят его слова украинский «Пятый канал».

«Но, поскольку они запланированы на то время, когда Порошенко по закону должно быть на Общественном телевидении, как законопослушный гражданин Порошенко пойдет на общественное ТВ», – добавил Медведев.

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Штабы кандидатов в президенты Украины не пришли к компромиссу по вопросу проведения дебатов на НСК «Олимпийский». Порошенко, сперва согласившийся на участие в дебатах на стадионе, настаивает на дискуссию в эфире Общественного телевидения 19 апреля, как это предусматривает закон. Зеленский считает теледебаты пережитком прошлого и призывает встретиться на стадионе 19 апреля. При этом Порошенко считает, что дебаты на стадионе должны пройти 14 апреля, в воскресенье он готовится приехать на «Олимпийский».

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