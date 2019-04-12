Японские военные спешно начали поиски затонувших обломков истребителя F-35A

Власти Японии начали подводные поиски обломков истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Тихом океане в районе северной японской префектуры Аомори, объявил министр обороны страны Такэси Ивая.

По словам министра, японские военные стремятся «как можно скорее установить место [нахождения затонувших обломков]», передает ТАСС.

Напомним, во вторник японский истребитель пятого поколения F-35A исчез с радаров над Тихим океаном недалеко от японского города Мисава. Позднее министерство обороны Японии подтвердило, что истребитель упал в Тихий океан, в районе предполагаемого места падения были найдены обломки самолета. Пилота обнаружить не удалось.