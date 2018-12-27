Названа дата спуска на воду первой подлодки-носителя комплекса «Посейдон»

Источник в оборонно-промышленном комплексе России назвал точную дату спуска на воду атомной подлодки специального назначения проекта 09852 «Белгород», которая станет первым носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».

По словам источника, АПЛ спецназначения проекта 09852 «Белгород» будет выведена из эллинга «Севмаша» и спущена на воду в Северодвинске 23 апреля, передает ТАСС.

Он уточнил, что достройка субмарины на плаву, испытания ядерного реактора и швартовые испытания будут завершены в течение 2019 года, а «в 2020 году пройдут заводские ходовые и государственные испытания субмарины, в конце того же года «Белгород» должен быть передан Военно-морскому флоту».

Ранее стало известно название первой подводной лодки – носителя комплекса «Посейдон», а также примерные сроки спуска этой субмарины на воду и планируемые сроки завершения испытаний.

Напомним также, на 23 апреля запланирована закладка двух фрегатов проекта 22350 и двух больших десантных кораблей проекта 11711.

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