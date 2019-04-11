Верховный суд Чечни отменил решение о списании жителям долгов за газ

Верховный суд Чечни в четверг, 11 апреля, отменил решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики; апелляция рассматривалась коллегией в составе трех судей.

«Частично удовлетворить иск», – передает ТАСС слова председательствующего судьи.

В январе суд Грозного обязал Газпром списать с жителей Чечни долги в размере 9 млрд рублей из-за вероятных социальных протестов. «Газпром межрегионгаз Грозный» счел это решение противоречащим действующим нормам права и подал апелляционную жалобу. Сама Чечня связала списание долгов за газ со спецификой региона.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему попытка списания чеченских долгов за газ провалилась и что думают о долгах сами жители Чечни.