В Газпроме оценили решение суда списать долги жителей Чечни

Решение Заводского районного суда Грозного списать 9,4 млрд рублей долгов жителей Чечни за газ противоречит действующим нормам права, сообщил заместитель председателя правления Газпрома Валерий Голубев.

«Принятое судом первой инстанции решение противоречит действующим нормам права. Срок исковой давности может быть прерван путем признания долга должником или приостановлен. Реальное истечение сроков исковой давности судом не исследовалось. Более того, учет задолженности как реальной к взысканию или безнадежной не влияет на прекращение обязательств и не влияет на возможность предъявления исковых требований о взыскании такой задолженности», – сказал Голубев, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «безнадежной» задолженность должна признать сама компания. «Суд не запрашивал, а компания, соответственно, не представляла данные, позволяющие отнести данную задолженность к безнадежной. Вместе с тем действующим законодательством установлено, что органы прокуратуры не вмешиваются в хозяйственную деятельность организаций», – отметил он.

Кроме того, Голубев подчеркнул, что решение о списании долгов жителей Чечни за газ будет воспринято добросовестными плательщиками как несправедливость. По его словам, призывы к списанию долгов жителей Чечни за газ подрывают работу Газпрома на Северном Кавказе по повышению платежной дисциплины.

«Для предотвращения возникновения «социальной напряженности» необходимо усилить поддержку действий группы Газпром в этой комплексной работе. Законные требования поставщика не могут являться причиной «напряженности», у проблемы более глубокие корни», – отметил Голубев.

В «Газпром межрегионгаз» также сообщили, что общая задолженность Чеченской Республики за газ на 1 декабря 2018 года составляет более 16 млрд рублей, в том числе долг населения – 13,219 млрд рублей, передает ТАСС.

На прошлой неделе суд Грозного обязал Газпром списать с жителей Чечни долги в размере 9 млрд рублей из-за вероятных социальных протестов. Союз защиты прав потребителей возмутило это решение.

Решение суда привело к тому, что другие регионы также начали требовать списания долгов. Так, депутат Госсовета Чувашии Константин Степанов написал обращение в прокуратуру региона с просьбой списать долги населения за газ перед Газпромом. Депутаты Смоленской области также направили обращение о списании долгов населения за газ.

Сама Чечня связала списание долгов за газ со спецификой региона.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, имеют ли жители Чечни право на списание долгов.