В Газпроме оценили решение суда списать долги жителей Чечни

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22 января, вторник  |  Последнее обновление — 14:26  |  vz.ru
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В Китае надулся гигантский долговой пузырь

Западный мир сильно обеспокоен недостаточным ростом китайской экономики Фото: Sheng Li/Reuters
Китайская экономика показала в 2018 году такой рост, о котором на Западе могут только мечтать. Однако специалисты бьют тревогу: рост китайского ВВП на 6,6% – самый низкий почти за три десятилетия. Некоторые считают, что именно Китай является миной замедленного действия, взрыв которой приведет к новому глобальному кризису. Что происходит в Поднебесной на самом деле?  Подробности...
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Почему выход России из Совета Европы – это плохая идея

Здание Европейского суда по правам человека в СтрасбургеФото: Vincent Kessler/Reuters
Россия может поставить точку в своем конфликте с Советом Европы и громко хлопнуть дверью. По крайней мере, идея выхода из этой организации, превратившейся для нас в собрание прокуроров, рассматривается на самом верху. Однако такой шаг чреват серьезными потерями. Причем потеряет не столько Россия как государство, сколько ее граждане. Подробности...
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Кто прав в споре Анатолия Чубайса и Марии Захаровой

Анатолий Чубайс навсегда остался в истории России – а вот с каким знаком, еще предстоит решитьФото: Валентин Соболев/Фотохроника ТАСС
Две едва ли не самых ярких фигуры российских соцсетей – глава Роснано Анатолий Чубайс и представитель МИД РФ Мария Захарова – вступили в публичную перепалку. Спор, как водится, касается наследия 1990-х, к которому Чубайс имеет непосредственное отношение. Кто прав в этой дискуссии – и какие выводы можно из нее сделать? Подробности...
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Грузия и Украина возвращают «украденное Россией» по-разному

Так выглядит пункт пропуска на границе между Грузией и Южной Осетией – куда более мирно, чем блокпосты между Украиной и республиками НовороссииФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Грузия вновь выступила с миролюбивыми предложениями в адрес Абхазии и Южной Осетии. Это резко контрастирует с той агрессивной политикой, которую ведет Киев против непризнанных республик Новороссии. Внешне кажется, что и Украина, и Грузия должны бороться с сепаратистскими тенденциями одинаково. В чем же причина подобного расхождения? Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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Аэропорт Донецка не назовут в честь фальшивых героев

Андрей Бабицкий, журналист
Культ так называемых киборгов – украинских военных, погибших в донецком аэропорту – относится к разряду тех мифов, которым так или иначе предстоит быть развенчанными. Его деконструкция представляется неизбежной. Подробности...
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Излюбленная тема украинских контрабандистов

Анатолий Цуркин, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма
Перевалку за пределами 12-мильной зоны в Керченском проливе пытались контролировать все кому не лень во все времена. Сегодня при перекачке, бункеровке произошел взрыв танкера. Погибли люди. Что это такое и как это понимать? Подробности...

Репродуктивное безумие в Пензенской области

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Соберите как можно больше людей, чтобы они коллективно давили на бедную женщину – и поправьте себе таким образом статистику абортов по региону. Какое дело замглавы администрации, что женщина хочет делать со своей жизнью? Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев
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    За что смеялись над Собчак

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      В ночь на понедельник жители Земли увидели так называемую кровавую Луну. Естественный спутник во время своего полного затмения приблизился к планете и в это время окрасился в красный цвет. Видимый диаметр диска при этом увеличился почти на 10%
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      Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде

      Путин нанес официальный визит в Белград – уже четвертый по счету. Встречали нашего лидера подчеркнуто торжественно. Уже при входе в воздушное пространство его самолет встретил эскорт из трех МиГ-29. В аэропорту Путина ждал президент Александр Вучич с ротой почетного караула
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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
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        • Да, я женщина

        • Нет, я мужчина

        • Нет, я женщина

        • Затрудняюсь ответить

        Чеченский суд простил жителям республики долги за газ. Готовы ли вы лично прощать долги?
        • Да, любому, кто попросит

        • Да, если должник докажет, что не может платить

        • Нет, никогда и никому

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          В Газпроме оценили решение суда списать долги жителей Чечни

             22 января 2019, 13:07
          Фото: Елена Афонина/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

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          Решение Заводского районного суда Грозного списать 9,4 млрд рублей долгов жителей Чечни за газ противоречит действующим нормам права, сообщил заместитель председателя правления Газпрома Валерий Голубев.

          «Принятое судом первой инстанции решение противоречит действующим нормам права. Срок исковой давности может быть прерван путем признания долга должником или приостановлен. Реальное истечение сроков исковой давности судом не исследовалось. Более того, учет задолженности как реальной к взысканию или безнадежной не влияет на прекращение обязательств и не влияет на возможность предъявления исковых требований о взыскании такой задолженности», – сказал Голубев, передает РИА «Новости».

          Он отметил, что «безнадежной» задолженность должна признать сама компания. «Суд не запрашивал, а компания, соответственно, не представляла данные, позволяющие отнести данную задолженность к безнадежной. Вместе с тем действующим законодательством установлено, что органы прокуратуры не вмешиваются в хозяйственную деятельность организаций», – отметил он.

          Кроме того, Голубев подчеркнул, что решение о списании долгов жителей Чечни за газ будет воспринято добросовестными плательщиками как несправедливость. По его словам, призывы к списанию долгов жителей Чечни за газ подрывают работу Газпрома на Северном Кавказе по повышению платежной дисциплины.

          «Для предотвращения возникновения «социальной напряженности» необходимо усилить поддержку действий группы Газпром в этой комплексной работе. Законные требования поставщика не могут являться причиной «напряженности», у проблемы более глубокие корни», – отметил Голубев.

          В «Газпром межрегионгаз» также сообщили, что общая задолженность Чеченской Республики за газ на 1 декабря 2018 года составляет более 16 млрд рублей, в том числе долг населения – 13,219 млрд рублей, передает ТАСС.

          На прошлой неделе суд Грозного обязал Газпром списать с жителей Чечни долги в размере 9 млрд рублей из-за вероятных социальных протестов. Союз защиты прав потребителей возмутило это решение.

          Решение суда привело к тому, что другие регионы также начали требовать списания долгов. Так, депутат Госсовета Чувашии Константин Степанов написал обращение в прокуратуру региона с просьбой списать долги населения за газ перед Газпромом. Депутаты Смоленской области также направили обращение о списании долгов населения за газ.

          Сама Чечня связала списание долгов за газ со спецификой региона.

          Газета ВЗГЛЯД анализировала, имеют ли жители Чечни право на списание долгов.


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