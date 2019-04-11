Найдены останки неизвестного науке вида человека

На Филиппинах найдены останки как минимум трех вымерших людей неизвестного ранее вида, который жил более 50 тыс. лет назад.

По мнению археологов, останки относятся к ранее неизвестному виду человека и сочетают в себе черты как более ранних, так и более поздних представителей рода Homo, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Nature.

Идентифицировать новый вид удалось по зубам, фрагментам костей пальцев и бедренной кости, которые были найдены пещере Кальяо на острове Лусон. Древние люди там в промежутке между 50 тыс. и 67 тыс. лет назад.

«Открытие Homo luzonensis подчеркивает сложный характер эволюции... и свидетельствует о разнообразии рода людей за пределами Африки, в частности, на островах Юго-Восточной Азии в эпоху плейстоцена», – говорится в статье.

Ученые назвали новый вид древних людей Homo luzonensis – в честь острова Лусон.

Ранее археологи объяснили причину сверхдолгой жизни древнейшей цивилизации Земли. А в Китае были обнаружены окаменелые следы лап динозавров, возраст которых составляет 120 млн лет.