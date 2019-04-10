Скабеева объяснила опровержение ее слов о наказании украинского журналиста в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева выразила мнение, что опровержение пресс-службой Совета Европы ее слов о наказании украинского журналиста является простым желанием сотрудников ассамблеи поддерживать добрые отношения с представителями делегаций, а не попыткой «усидеть на двух стульях».

«Надеюсь, что это не попытка усидеть на двух стульях, а искреннее желание сотрудников пресс-службы ПАСЕ поддерживать добрые отношения с представителями всех делегаций», – передает ее слова РИА «Новости».

Ранее она заявила, что украинского журналиста Сергея Сидоренко в ПАСЕ попросили не приезжать на очередное заседание и призвали извиниться перед Скабеевой за январский инцидент. Однако в пресс-службе ПАСЕ опровергли ее слова.

«Мне же достаточно слов господина Хольтгена (пресс-секретарь генсека Совета Европы) о том, что украинский журналист Сидоренко принес извинения и по известным причинам не присутствует сегодня в ПАСЕ», – сказала она.

Скабеева обратила внимание, что на этот раз украинская делегация ведет себя сдержаннее и спокойнее.

«Что говорит само за себя», – заметила Скабеева.

В январе во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Скабееву толкнул сначала Сергей Сидоренко, а затем Береза. Береза не позволял российской журналистке задать Геращенко вопрос об удерживаемых на Украине россиянах, за что был жестко раскритикован в России.

При этом накануне глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Скабееву якобы ждет «серьезное предупреждение» от ПАСЕ.