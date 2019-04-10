На Украине дерусифицировали порт «Южный»

Взгляд
10 апреля, среда  |  Последнее обновление — 17:51  |  vz.ru
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Чем грозит Украине первая зима без российского газа

Без нового транзитного договора Украину ждут серьезные проблемы с отоплениемФото: Danil Shamkin/ZUMA/ТАСС
Не успела весна вступить в свои права, а «Нафтогаз» уже спешно готовится к зиме. На Украине уверены, что справятся с отопительным сезоном даже при полном прекращении транзита газа из России. Что именно предлагает сделать «Нафтогаз»? И почему эксперты оценивают его планы скептически и даже говорят о «преступлении против украинского государства»? Подробности...
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В чем сложность подсчета украинского ущерба Крыму

Владычество «незалежной» Украины оставило крымчанам повсеместную разрухуФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Мы еще не знаем точной суммы ущерба, причиненного Украиной Крыму. По моей оценке, это больше 1 трлн рублей», – сказал газете ВЗГЛЯД первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс. Он возглавил рабочую группу, которая и должна определить сумму претензий к Киеву за развал и разорение, царившие на полуострове все 23 года украинского руководства. Подробности...
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Российские историки переосмыслили времена СССР

Шеститомник «Всемирной истории» был представлен президенту в Музее ПобедыФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Прежние исторические работы страдали европоцентризмом. Проблемам истории Востока, не говоря уже про Азию и Африку, всегда уделялось мало внимания. А у нас есть про все», – рассказал газете ВЗГЛЯД академик Александр Чубарьян, руководитель группы ученых, подготовивших фундаментальный труд «Всемирная история» – первый после аналогичной работы 60-х годов прошлого века.  Подробности...
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Как митинг в Грузии запустил процесс распада СССР

События в Тбилиси произошли при почти полном безучастии союзного политического руководстваФото: В .Валишвили, И. Шламов/фотохроника ТАСС
9 апреля в Грузии выходной. Там отмечается День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину в Грузии. А в нашем мире исполняется 30 лет драматичному разгону в 1989 году националистического митинга на проспекте Руставели в Тбилиси – одному из ключевых событий истории распада СССР. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Выборы в Израиле не принесли сенсаций, но добавили ясности

Антон Любич, экономист
На этих выборах Нетаньяху, несмотря на всю критику, получил наивысший результат поддержки в своей политической карьере. Нам же в России, глядя на израильские выборы, стоит задуматься над двумя вещами. Подробности...

Россия будет прирастать Арктикой

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В США признают, что игнорировали Арктику в последние годы и что теперь, когда проявили запоздалый интерес, им непросто будет нагнать основных конкурентов в регионе. Однако «непросто» – не значит «невозможно». Подробности...
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Либералы хотят распада России и всегда ошибаются

Андрей Бабицкий, журналист
Ходорковский выступил с очередным алармистским прогнозом о скором поражении Кремля. Однажды Михаил Борисович признался, что внимательно читает ВЗГЛЯД. Мы объясним логику и ошибки олигарха. Пусть он сам тоже прочитает – нам не жалко. Подробности...
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            На Украине дерусифицировали порт «Южный»

            10 апреля 2019, 17:20

            Текст: Анастасия Норина

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            Кабмин Украины объявил о завершении декоммунизации и дерусификации морских портов страны: название крупнейшего в стране порта «Южный» в Одесской области перевели на украинский язык.

            «Чтобы никого не разделяли вопросы языка, истории и веры, сегодня на заседании кабинета министров поставили точку в декоммунизации и дерусификации украинских морских портов. Крупнейший морской порт Украины «Южный» переименован в «Південний» (Пивденный)», – цитирует ТАСС министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

            В январе 2017 года на Украине переименовали в «Черноморск» морской порт «Ильичевск» в Одесской области и в «Ольвию» – морской порт «Октябрьск» в Николаевской области.

            8 апреля во время подведения итогов по декоммунизации руководитель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович предложил расширить это понятие до дерусификации. Он считает, что такой процесс должен охватить не только советский, но и весь многовековой период нахождения территории современной Украины в составе российского государства.

            Украинский институт национальной памяти начал разработку законопроекта, по которому должны быть переименованы юридические лица, своими названиями «популяризующие Российскую империю». По словам Вятровича, после декоммунизации должен начаться процесс «деколонизации».

            Напомним, в рамках начавшейся на Украине в 2015 году декоммунизации были переименованы тысячи географических и прочих объектов, а тысячи памятников снесены (1300 из них являлись памятниками Владимиру Ленину). А неделю назад на Украине декоммунизировали даже хлеб.


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