На Украине дерусифицировали порт «Южный»

Кабмин Украины объявил о завершении декоммунизации и дерусификации морских портов страны: название крупнейшего в стране порта «Южный» в Одесской области перевели на украинский язык.

«Чтобы никого не разделяли вопросы языка, истории и веры, сегодня на заседании кабинета министров поставили точку в декоммунизации и дерусификации украинских морских портов. Крупнейший морской порт Украины «Южный» переименован в «Південний» (Пивденный)», – цитирует ТАСС министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

В январе 2017 года на Украине переименовали в «Черноморск» морской порт «Ильичевск» в Одесской области и в «Ольвию» – морской порт «Октябрьск» в Николаевской области.

8 апреля во время подведения итогов по декоммунизации руководитель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович предложил расширить это понятие до дерусификации. Он считает, что такой процесс должен охватить не только советский, но и весь многовековой период нахождения территории современной Украины в составе российского государства.

Украинский институт национальной памяти начал разработку законопроекта, по которому должны быть переименованы юридические лица, своими названиями «популяризующие Российскую империю». По словам Вятровича, после декоммунизации должен начаться процесс «деколонизации».

Напомним, в рамках начавшейся на Украине в 2015 году декоммунизации были переименованы тысячи географических и прочих объектов, а тысячи памятников снесены (1300 из них являлись памятниками Владимиру Ленину). А неделю назад на Украине декоммунизировали даже хлеб.