Врио главы Забайкалья посоветовал чиновникам убирать мусор вместо чтения блога Варламова

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов заявил главе Железнодорожного района Читы Юрию Коноплеву, предложившему «посадить» блогера Илью Варламова за мат в фильме о городе, занимать уборкой и благоустройством, а «не видео смотреть в соцсетях».

«(Нужно) не видео смотреть в соцсетях, а заниматься уборкой, благоустройством общественных пространств и дворов», – приводит слова Осипова «Московский комсомолец».

Осипов отметил, что в Железнодорожном районе «только официально» насчитывается 47 свалок объемом более 20 тыс. кубометров.

По словам врио главы региона, если Коноплев обратит на это внимание, то «блогеры будут в Читу ездить не мусор снимать, а истинные достопримечательности Забайкалья – удивительную архитектуру города, исторические объекты, природу».