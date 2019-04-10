ЦИК постановил передать депутатский мандат Алферова Берулаве

Центризбирком России на заседании в среду принял решение о передаче вакантного думского мандата от КПРФ бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.

«Передать вакантный мандат депутата Госдумы ... Берулаве Михаилу Николаевичу», – говорится в постановлении комиссии, передает ТАСС.

Кроме того, ЦИК принял решение зарегистрировать Берулаву депутатом Госдумы и выдать ему удостоверение об избрании.

Мандат во фракции КПРФ стал вакантным после смерти в начале марта нобелевского лауреата, академика Жореса Алферова. Президиум ЦК КПРФ решил передать его экс- кандидату в президенты, директору ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павлу Грудинину, но ЦИК не поддержал соответствующий проект постановления. В Центризбиркоме пояснили, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы по списку КПРФ летом 2016 года Грудинин не указал в декларации о доходах сведения о владении офшором Bontro LTD в Белизе, о которых выяснилось в ходе бракоразводного процесса бизнесмена с его супругой Ириной Грудининой. Кроме того, ЦИК констатировал, что в решении президиума ЦК КПРФ не было обоснования передачи мандата не по очередности.

Тем временем Ирина Грудинина обратилась в подмосковную полицию с просьбой обеспечить ее безопасность в связи с разделом имущества с бывшим мужем. Грудинина опасается из-за несогласия бывшего мужа с ее требованиями о разделе имущества. В МВД сообщили, что обеспечат ее безопасность.