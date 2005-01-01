Москва решила не направлять наблюдателей на второй тур выборов на Украине

Москва не станет направлять наблюдателей на второй тур выборов на Украине, поскольку в нынешних условиях это небезопасно, заявил статс-секретарь, замминистра иностранных дел Григорий Карасин.

Он напомнил, что Киев законодательно запретил россиянам участвовать в наблюдении за выборами и уже дважды отказывал россиянам в аккредитации в качестве членов соответствующих международных мониторинговых миссий.

«Было бы наивно полагать, что ко второму туру выборов этот подход претерпит изменения. А направлять людей в страну, власти которой прямо заявляют, что не желают их видеть на своей территории, по крайней мере безответственно. И потом, в нынешних условиях это небезопасно», – отметил Карасин, передает РИА «Новости».

Дипломат также отметил, что первый тур выборов на Украине подтвердил, что президентская кампания проходит с нарушением общепринятых демократических норм. «Выявлены факты злоупотребления административным ресурсом, подкупа избирателей, манипуляций с избирательными списками и тому подобное», – уточнил Карасин.

Он подчеркнул, что «все это публично отметили международные наблюдатели». «Но окончательные итоги подводить пока преждевременно. Это можно будет сделать не раньше завершения второго тура», – считает дипломат.

Он также заявил, что пока рано говорить о формате диалога с будущим президентом Украины. «Давайте не будем спешить с выводами и дождемся результатов голосования во втором туре 21 апреля», – сказал Карасин, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва строить диалог с Зеленским, если он победит на выборах президента Украины.

По итогам первого тура выборов Зеленский получил 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.