Британские магазины извинились за пасхальных уточек

В Великобритании сеть супермаркетов Waitrose извинилась за продажу пасхальных уточек из шоколада, в названии которых усмотрели расизм.

В пасхальный набор включал в себя трех шоколадных утят с именами Crispy (Хрустящий), Fluffy (Воздушный) и Ugly (Гадкий). Покупатели посчитали, что называть утенка из темного шоколада Гадким – это оскорбительно для темнокожих жителей Великобритании. Хотя изначально производители делали отсылку к сказке «Гадкий утенок» («The Ugly Duckling»), где некрасивый утенок с темными перьями превращался в прекрасную птицу, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Sky News.

Crispy, Fluffy and Ugly - trio of Easter ducklings at #waitrose . Ugly is the dark one on the right. Overheard women saying “this is not right” , I agree, doesn’t look good at all. Thousands of other options... why #ugly????? pic.twitter.com/bw5iFCcPuz — livia a. aliberti (@livia_aliberti) 7 марта 2019 г.

Waitrose оперативно отреагировали и сообщили о временном снятии с продажи наборов. Компания планирует заменить упаковку, убрать имя, возмутившее общественность, и снова вернуть наборы в продажу.

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