Сагу «Звездные войны» назвали расистской из-за Дарта Вейдера

Ведущая американского канала MSNBC Мелисса Харрис-Перри заявила, что «Звездные войны» являются расистскими, потому что Дарт Вейдер облачен в черное.

Она напомнила, что Дарта Вейдера озвучивал темнокожий Джеймс Эрл Джонс. И долгое время Дарт Вейдер был «ужасным и отрезал руки белым мужчинам», не претендуя на своего сына. «Но как только он принимает своего сына и переходит на светлую сторону, он снимает маску и становится белым», – приводит слова темнокожей ведущей The Washington Times.

Дарта Вейдера без маски в VI эпизоде «Звездных войн» играл Себастьян Шоу. Эрл Джонс озвучивал его в эпизодах с III по VI.

В США в последнее время расизм находят в самых неожиданных ситуациях. Так, расистскими признали даже угольные маски для лица, а подростка затравили за «улыбку расиста».