Угольные маски для лица на Западе сочли расистскими

Черные угольные маски, которые используются для очистки пор, на Западе назвали расистскими, так как они якобы напоминают лица чернокожих людей, сообщают СМИ.

В последнее время скандалы из-за «blackface» становятся все более частым явлением – недавно Кэти Перри была раскритикована за обувь, якобы напоминающую черное лицо, покупатели бойкотировали «расистский джемпер» Gucci. Теперь под удар попали угольные маски, пишет Lad Bible.

Один из пользователей соцсетей, в частности, заявил, что «расизм настолько коварен», что его можно замаскировать под угольную маску для очистки пор и «это невозможно контролировать». Другой согласился с ним:

«Вы надеваете угольную маску, и это действительно выглядит как расизм, потому что затем вы снимаете черное, чтобы получить безупречную кожу», – написал он.

Впрочем, другие пользователи посмеялись над этими претензиями.

«Это чертовски смешно! Как это можно принять за расизм? Извините, снежинки, но нам нужна чистая кожа, и мы не перестанем ее (угольную маску) использовать!» – написал один из пользователей.

Millennials- the forever aggrieved generation! What next?A charcoal face mask is now racist? pic.twitter.com/sdjk8DbFOR — ThotsAloud (@ThawtsAloud) 18 февраля 2019 г.

На прошлой неделе американский журнал Esquire обвинили в расизме из-за статьи о жизни белого гетеросексуального парня.