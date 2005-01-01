Esquire обвинили в расизме из-за статьи о жизни белого гетеросексуального парня

Темой нового номера американской версии журнала Esquire стал материал под названием «Американский мальчик» («An American boy»), в котором журналисты показали на примере 17-летнего подростка сложность жизни белых мужчин в США; после этого журнал подвергли критики и обвинили в расизме.

В материале рассказывается о белом старшекласснике Райне Моргане из городка Уэст-Бенд в штате Висконсин. Он рассказывает, что жизнь намного сложнее, чем считают те, кто говорит о «белом привилегированном обществе», пишет TJournal.

Он рассказал, что его ненавидят из-за поддержки его семьей Дональда Трампа. А в соцсетях он стал изгоем из-за статуса «белого гетеросексуального парня» – Райан не мог высказаться на какую-то тему, не попав под критику меньшинств. У него появляются проблемы, когда в соцсетях заходит речь о других расах, феминистках или ЛГБТ.

«Я знаю, что я не могу говорить или делать в обществе, но не знаю, что я могу», – объяснил он журналистам.

Номер Esquire с Морганом на обложке вышел в феврале, однако он традиционно считается в Северной Америке «Месяцем черной истории», когда проходят мероприятия, направленные на борьбу с расизмом в обществе. В результате Esquire осудили за выбор в качестве портрета американского подростка именно белого парня, не представляющего ни одно меньшинство. В Сети его даже сравнили с подростками, устраивавшими стрельбу в школах США.

В Esquire заявили, что история Райана была первой статьей цикла, далее появятся тексты про проблемы взросления девушек, афроамериканцев и представителей ЛГБТ, а автор статьи Дженнифер Перси рассказала, что посыл истории «неверно истолковали».

В конце января журналист Владимир Познер заявил, что Америка сейчас разделена как никогда.