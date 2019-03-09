В ДНР назвали причину нарушения украинскими военными приказов о прекращении огня

Представитель управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что командиры взводов и рот ВСУ не выполняют приказы о прекращении огня, поступающие от вышестоящего руководства, и нарушают договоренности.

«Несмотря на отданные командующим (Сергеем) Наевым указания о неукоснительном соблюдении «весеннего перемирия», командирами подразделений на уровне «взвод-рота» данное приказание игнорируется. ВФУ совместно с националистическими подразделениями продолжают вести обстрелы населенных пунктов республики с применением запрещенного вооружения», – сообщил представитель ведомства, передает РИА «Новости».

По его словам, только жесткие меры украинского командования в отношении нарушителей прекращения огня смогут изменить ситуацию.

«И такая ситуация будет складываться до тех пор, пока командование ООС (операция объединенных сил) не предпримет жестких мер в отношении своих командиров. В ином случае совместная договоренность о соблюдении «весеннего перемирия» так и останется просто громким заявлением. В свою очередь мы соблюдаем взятые на себя обязательства по соблюдению режима перемирия», – отметил Безсонов.

Напомним, контактная группа по безопасности на переговорах в Минске согласовала дату нового перемирия в Донбассе, который вступил в силу с часа ночи 8 марта. После этого представительство ДНР сообщило, что украинские силовики нарушили договоренности через пять минут после вступления их в силу.