Согласовано новое перемирие в Донбассе

Участники подгруппы по безопасности на переговорах по урегулированию ситуацию в Донбассе согласовали установление нового, «весеннего», перемирия с 8 марта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Несмотря на деструктивную позицию украинской стороны в большинстве вопросов, сторонам удалось договориться о предварительной дате введения перемирия – 8 марта с 01.01 по московскому времени», – передает ТАСС сообщение представительства.

В конце февраля представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявлял, что ситуация в Донбассе находится на грани новых масштабных боевых действий.