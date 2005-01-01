Массовая драка со стрельбой произошла в Москве

В ночь на субботу на юго-востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой и поножовщиной, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Один из участников конфликта «был дважды ранен из огнестрельного оружия в живот», еще три человека получили ножевые ранения; все пострадавшие госпитализированы, передает ТАСС.

Начата доследственная проверка.

Кроме того, в ту же ночь в деревне Шебанцево Домодевского района Подмосковья случилась драка со стрельбой в одном из кафе.

Выяснилось, что между хозяином заведения и компанией, которая отмечала 8 Марта, вспыхнула ссора.

Огнестрельные ранение получили три человека, в том числе владелец кафе. Мужчина, открывший стрельбу, уже установлен.

Напомним, в феврале в Москве произошла массовая драка, несколько человек погибли.