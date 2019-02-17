Стало известно о погибших в массовой драке в Москве

В массовой драке на юго-востоке Москвы у станции метро «Волгоградский проспект» погибли два человека, сообщают СМИ.

Утверждается, что вечером 16 февраля массовая драка, в которой участвовали около 10 человек, разгорелась около станции метро «Волгоградский проспект». Двое участников получили смертельные ножевые ранения, сообщает РЕН-ТВ.

Один из пострадавших умер до прибытия на место происшествия полицейских. Также пострадал еще один человек, он доставлен в больницу с ножевым ранением груди.

Причины и обстоятельства конфликта устанавливаются.

Позже ТАСС со ссылкой на представителя СУ СК по Москве Юлию Иванову сообщил, что драка произошла между работниками автомоечного комплекса.

«17 февраля возле здания по Волгоградскому проспекту произошла драка, в результате которой один из мужчин 1989 года рождения скончался до приезда скорой помощи, второй – в больнице», – сказала она.

Драка, как утверждается, возникла на бытовой почве из-за ранее произошедшего конфликта.

При этом источник агентства подтверждает, что в драке участвовало около 10 человек, все они граждане Узбекистана.

Ранее сообщалось, что массовая драка произошла у Лефортовского парка на юго-востоке Москвы.