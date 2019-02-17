Массовая драка со стрельбой произошла возле Лефортовского парка

В Москве недалеко от Лефортовского парка произошла массовая драка со стрельбой, в ней принимали участие около 20 человек, сообщают СМИ.

В драке ранен один человек, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на очевидцев.

Полицейские проверяют сведения о произошедшей драке.

РЕН-ТВ сообщает, что драка произошла на улице Госпитальной, участвовали около 30 человек. Очевидцы слышали восемь хлопков.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье.