Трамп и премьер Чехии «забыли» жен на пороге Белого дома

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попали в неловкую ситуацию, «забыв» жен на пороге Белого дома.

Трамп вместе с женой Меланией приветствовали чету Бабишей у входа в Белый дом. Первые леди остановились для совместной фотографии, однако политики сразу же прошли в резиденцию, передает РИА «Новости».

Журналисты засняли, как Мелания и Моника пожимают плечами и уходят вслед за мужьями.

Awkward: Trump appears to leave first lady Melania Trump and Monika Babisov, wife of Czech Republic Prime Minister Andrej Babis, hanging and shrugging outside the White House. https://t.co/J6p5sPGjvr pic.twitter.com/ZirjOa74AE — Newsweek (@Newsweek) 7 марта 2019 г.

Андрей Бабиш стал первым с 2011 года чешским премьером, получившим приглашение в Белый дом. Его визит продлится три дня.

Ранее американского лидера раскритиковали за то, что он, держа в руках зонт, оставил мокнуть под дождем свою жену Меланью. До этого СМИ отмечали, что Трамп и его супруга не держатся за руки по-настоящему, а лишь имитируют это.

Сам глава Белого дома признавался, что жене нелегко быть с ним в браке.