Трамп признал, что жене нелегко быть с ним в браке

Президент США Дональд Трамп считает, что его супруге Меланье «не так уж и легко» быть первой леди и находиться с ним в браке.

«Она замечательная, замечательная первая леди. Вот что я скажу. И если вы думаете, что это легко – быть первой леди и быть замужем за мной, то это не так уж и легко», – цитирует РИА «Новости» выступление Трампа перед сторонниками в штате Западная Виргиния.

Трамп также покритиковал себя, рассказывая о визите во Вьетнам. Тогда, по его словам, он услышал от местного руководства, что в Западной Виргинии производят наилучший уголь. На тот момент, признался Трамп, он не совсем понимал, о чем речь.

«Человек вроде меня, с Пятой авеню, что я, черт возьми, могу в этом понимать?» – сказал он.

В октябре американского лидера раскритиковали за то, что он, держа в руках зонт, оставил мокнуть под дождем свою жену Меланью.

Ранее СМИ отмечали, что президент США Дональд Трамп со своей женой Меланьей не держатся за руки по-настоящему, а лишь имитируют это.