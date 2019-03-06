Турецкие военные корабли зашли в Новороссийск

Корвет «Бургазада» и минный тральщик «Акчай» ВМС Турции зашли в военно-морскую базу Новороссийска, рассказали в пресс-службе Черноморского флота.

Военные корабли осуществили деловой заход в рамках учений, передает ТАСС.

Сообщается, что суда посетят представители администрации Новороссийска и командир военной базы. Турецкие корабли пробудут в городе до 8 марта. Также отмечается, что руководство Новороссийска в разговоре с турецкими моряками обсудило обстановку в Черном море, а также рассказало об историческом прошлом города-героя.

В апреле 2017 года корабли Черноморского флота России и ВМС Турции провели совместные учения в Черном море.