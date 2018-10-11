Эксперт: Владимирский губернатор не понимает, что творится в голове у его подчиненных

«Мы бы это не обсуждали, если бы губернатор Сипягин все подобные заявления вовремя пресекал, если бы представлял себе, кто из его чиновников чем дышат, чем думает», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя реакцию владимирского губернатора на скандал с чиновницей, предложившей родителям самим платить за питание в школах.

«Сегодня подчас нелепые и вредные высказывания чиновников вытаскиваются наружу и таким образом создается искаженный образ государственной службы вообще. Хотя мы прекрасно понимаем, что это, скорее, исключение из практики, чем общая практика», – сказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Эксперт не понимает причин бездействия губернатора Владимира Сипягина в данном случае.

«Наверное, эта чиновница должна объяснить, что она имела в виду, и лишний раз сдать потом какие-то тесты на собственную компетентность для занятия должности. Видимо, она не владеет базовыми знаниями, что наше государство организует те или иные вещи, включая школьное питание», – считает Мартынов.

«Нам надо готовить новые кадры. Вот, например, второй год проходит конкурс «Лидеры России», когда лучших людей со всей страны целенаправленно учат, готовят, и потом эти люди, возможно, попадают в систему управления. Не зря на самом высоком уровне поставлен вопрос, что нам нужно готовить кадры. Проблему государство понимает и старается ее преодолеть. Но пока такие издержки неминуемы», – отмечает политолог.

Напомним, руководитель департамента образования Владимирской области Ольга Беляева вызвала скандал, заявив, что организация питания детей в школах является ответственностью родителей.

Последние месяцы действительно отмечены чередой громких скандалов, связанных с некорректными и грубыми высказываниями чиновников в адрес рядовых россиян. Но из этого не следует, что «предложение» чиновницы от образования Беляевой осталось незамеченным.

«Эту даму надо уволить и близко не подпускать ни к одному из образовательных учреждений», – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. По его оценке, «Беляева демонстрирует нулевую профпригодность». «Я понимаю, что Владимирская область, к сожалению, не из богатых, может быть, в бюджете на это нет денег, но ее заявление говорит о том, что этот человек просто даже своим молчаливым нахождением на рабочем месте является тормозом в сфере образования Владимирской области», – заявил депутат Онищенко.

Отметим, что в публикациях в Twitter, «инициативу» Беляевой связали с деятельностью губернатора региона Владимира Сипягина.

«Так, может, спросить мнение Сипягина, почему отменяется бесплатное питание у младших школьников? Как это обоснует сам Сипягин? Скандал с отменой бесплатного питания длится давно, и губернатор должен не подставлять чиновницу, а решать проблему», – написал в Twitter Сергей Спиридонов.

«Интересно, кто ее назначил? А в целом, граждане чиновники! Убедительная просьба: Перестаньте уже, хватит, ну сколько?! Ну тошнит уже от ваших заявлений. Ну мы поняли, что ничего вы нам не должны, поняли мы! Пожалуйста, хватит!» – добавил Александр Самохвалов.

Отмечается, что глава региона, вопреки ожиданиям, не только не пообещал принять кадровые решения по поводу департамента образования (это еще можно объяснить тем, что ситуация требует разбирательства), но и не выступил с моральным осуждением слов Беляевой. «Губернатор потребовал объяснений, Беляева должна до конца дня обосновать свои слова, после чего уже будет озвучена позиция руководства области», – цитировал портал URA.ru пресс-секретаря губернатора.

Но добавим, что тот же Сипягин ранее вступился за другую чиновницу из своей команды, позволившую себе оригинальное высказывание. Это была врио первого вице-губернатора Марина Чекунова, которая в ответ на жалобы владимирских медиков посоветовала им помыть полы, повесить занавески и «посмотреть на себя».