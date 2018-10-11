Владимирская чиновница назвала покупку продуктов для школ делом родителей

Руководитель департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах является ответственностью родителей.

Так Беляева прокомментировала отмену бесплатных завтраков для части учеников младших классов во Владимире. При этом она сослалась на закон «Об образовании», согласно которому, по ее словам, учебные заведения ответственны только за обеспечение условий для организации питания, пишет «ПроВладимир».

«А вот обеспечить само питание, то есть подвоз продуктов, приобретение продуктов питания, изготовление и так далее – вот это уже вопрос родителей», – заявила Беляева.

По ее словам, у граждан сложилось ошибочное мнение, что данная обязанность закреплена за муниципалитетом или государством. «Повторюсь: это не обязанность субъекта», – отметила Беляева.

По ее словам, в настоящее время у муниципальных образований появились новые задачи, связанные, в том числе, с обеспечением безопасности школьных учреждений, в связи с чем «приходится выбирать». «И в ситуации дотационности отдельных муниципальных образований, они принимают такие непопулярные решения, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы детей, особенно из малообеспеченных семей, из трудных семей, все-таки поддерживали», – добавила чиновница.

Согласно закону №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 37) «организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность».

В последнее время возросло количество громких скандалов, связанных с некорректными и грубыми высказываниями чиновниками. Так, министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова в споре с депутатом заявила, что 3,5 тыс. рублей вполне достаточно, чтобы месяц питаться неработающему пенсионеру.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова в дискуссии, разгоревшейся в социальных сетях, посоветовала молодым родителям кормить детей с огородов.

После этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что кандидаты на государственную и муниципальную службу должны проходить психологический тест на сочувствие людям.