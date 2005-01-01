Губернатор похвалил советовавшую врачам помыть полы чиновницу

Врио первого замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова, которая посоветовала врачам струнинской больницы вымыть полы, является профессионалом высочайшего уровня, заявил глава региона Владимир Сипягин.

Сипягина на пресс-конференции спросили, собирается ли он уволить Чекунову, передает РИА «Новости».

«То, как раньше контролировалась медицина во Владимирской области, оставляет желать лучшего. Это профессионал высочайшего уровня, который ночами не спит, по выходным работает», – сказал Сипягин.



Он добавил, что после прихода в регион нового руководства региона, включая Чекунову, медицина стала развиваться «семимильными шагами».



«В субботу в Струнино пройдет вместе с ее участием субботник, чтобы все СМИ увидели, что это за замечательный человек. Марина Анатольевна – замечательный, профессиональный руководитель. И уверен, что результаты мы увидим во всех сферах, которые она курирует, в течение ближайшего года», – сказал он.

На прошлой неделе Чекунова на совещании по работе больницы в городе Струнино в ответ на жалобы медиков посоветовала им помыть полы, повесить занавески и «посмотреть на себя». Позже она организовала там генеральную уборку.

В заксобрании Владимирской области назвали ее заявление «некорректным, но справедливым».