Онищенко призвал уволить назвавшую школьное питание «делом родителей» чиновницу

«Эту даму надо уволить и близко не подпускать ни к одному из образовательных учреждений», – заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, комментируя заявление руководителя департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой о том, что организация питания детей в школах является ответственностью родителей.

«Ольга Беляева демонстрирует нулевую профпригодность. Я понимаю, что Владимирская область, к сожалению, не из богатых, может быть, в бюджете на это нет денег, но ее заявление говорит о том, что этот человек просто даже своим молчаливым нахождением на рабочем месте является тормозом в сфере образования Владимирской области», – заявил Онищенко.

Чиновник уверен: находиться на посту такому человеку недопустимо.

«Она должна быть уволена с этого поста, с такой мотивацией занимать его невозможно. Даже если бы во Владимирской области были деньги, то такая убежденность, тем более у женщины, деструктивна», – подчеркнул Онищенко.

Собеседник подчеркнул, что «организация школьного питания является сферой ответственности государства, однако государство исполняет свою ответственность не в полной мере даже в богатых регионах», признал Онищенко.

«Надо находить деньги и решать вопрос с восстановлением питания, которое ликвидировали в этом году. А эту даму надо уволить и близко не подпускать ни к одному из образовательных учреждений», – призвал чиновник.

Напомним, руководитель департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах является ответственностью родителей.

В последнее время возросло количество громких скандалов, связанных с некорректными и грубыми высказываниями чиновниками. Так, министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова в споре с депутатом заявила, что 3,5 тыс. рублей вполне достаточно, чтобы месяц питаться неработающему пенсионеру.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова в дискуссии, разгоревшейся в соцсетях, посоветовала молодым родителям кормить детей с огородов.