Онищенко призвал уволить назвавшую школьное питание «делом родителей» чиновницу

Взгляд
6 марта, среда  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
Разделы

Чем американцев так напугал МС-21

Американцы ударили по российской гражданской авиации Фото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
США своим запретом поставлять композитные материалы создали серьезную угрозу российскому МС-21, призванному превзойти американские и европейские аналоги. Однако Россия приняла вызов и готова всего за два года заместить зарубежные композиты отечественными. Почему Россия не додумалась до этого раньше? И что ждет МС-21, если все пойдет не по плану? Подробности...
Перейти а раздел…

Макрон предложил защиту от трех главных врагов Европы

Эммануэль Макрон призвал к европейскому возрождениюФото: Charles Platiau/Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением ко всем европейцам. Десятки газет одновременно опубликовали его статью, в которой он говорит о нависшей над Евросоюзом опасности и призывает к новому европейскому ренессансу. Париж пытается взять на себя роль политического лидера ЕС, вдохнуть вторую жизнь в евроинтеграцию. Но чем же пугает Европу Макрон? Подробности...
Перейти а раздел…

Как нужно наказывать за «ведомственный стриптиз»

Сцена со стриптизом вряд ли может быть украшением корпоративного мероприятияФото: кадр из видео
Очередной скандал вокруг морали и нравственности вспыхнул в России. На этот раз руководство РЖД намерено наказать участников корпоративного мероприятия, на котором приглашенные девушки танцевали стриптиз. Каким должно быть это наказание и почему нельзя увольнять сотрудников за нарушения подобного рода? Подробности...
Перейти а раздел…

Индия показала Пакистану, кто в море хозяин

Индийский флот, в том числе и подводный, считается гораздо мощнее пакистанскогоФото: facebook.com/IndianNavy
Индо-пакистанская напряженность сменила стихию – после воздушного боя аналогичный едва не случился на воде. Исламабад утверждает, что отогнал от своей морской границы индийскую субмарину. Пока неясно, зачем индийцы подошли так близко к вражескому берегу, да еще и подняли перископ. Неужели они сами хотели быть замеченными, рискуя при этом попасть под огонь береговых батарей или ВВС? Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Разговоры про русскую лень лишены оснований

Андрей Бабицкий, журналист
Там, где европеец мог позволить себе вести единоличный образ жизни, русские могли выживать только общиной. В деревнях был обычай делиться с хлебом с теми, кто попал в тяжелые жизненные обстоятельства. Подробности...

Англичане будут наказаны за побег из Европы

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Политический кризис в Соединенном Королевстве затронул всех. Нет ни одной политической или идеологической силы, которая могла бы утверждать, что дела у нее идут хорошо. Именно поэтому нынешнее положение дел затянется. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Украинцам нужно идти на выборы, которые России нельзя признавать

Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины
«Место сидения определяет точку зрения». Это выражение вполне применимо к надвигающимся на Украину президентским выборам, сущность которых видится по-разному в зависимости от того, где вы находитесь: в Киеве или в Москве. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

    Обсуждение: 11 комментариев

    Какие новые льготы получат семьи с детьми

    Обсуждение: 8 комментариев

    Политические аксиомы Путина

    Обсуждение: 13 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходные
      Подробности...

      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев

      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен?
          • Юрий Бойко

          • Владимир Зеленский

          • Пётр Порошенко

          • Юлия Тимошенко

          Вы привиты от кори?
          • Да

          • Нет

          • Не знаю

          Кто виноват в росте агрессии среди школьников?
          • Семья

          • Школа

          • Общество

          • Интернет

          • Нет никакого роста

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Володин прервал выступление министра Орешкина в Госдуме
            Матерящегося на уроке томского педагога сняли на видеоЭксперты оценили план Додона по решению проблемы ПриднестровьяРоссию призвали вступиться за осужденных в Южной Корее моряков «Палладия»Пранкеры сообщили США о финансовой помощи властям Венесуэлы от Ксении Собчак
            Дом Скрипаля в Солсбери выставили на продажуУкраинский посол назвал Киев «истоком Европы»Трамп посмеялся над отказавшейся от президентских амбиций КлинтонСостояние Павла Дурова за год выросло на миллиард долларов
            Министр Скворцова оказала помощь пассажирке самолета Москва – ТашкентОнищенко призвал уволить назвавшую школьное питание «делом родителей» чиновницуДочь экс-президента Узбекистана отправили в колониюЧисло получивших российское гражданство за пять лет удвоилось

            Главная тема


            Чем американцев так напугал МС-21

            транзит газа


            Украина с помощью США придумала планы «А» и «Б», как усидеть на трубе

            особый случай


            СМИ сообщили о задержании беременной дочери Максимовской с героином

            АПЛ спецназначения


            Назван первый носитель подводного комплекса «Посейдон»

            Видео

            конец монополии


            «Дракон» Маска бросил вызов «Союзам»

            «общий рубль»


            Когда появится единая российско-белорусская валюта

            гражданская война


            Спецслужбы Украины поймали в ловушку «женское лицо ДНР»

            «здесь будут жить другие»


            России предсказана исламизация

            особый случай


            Мать избитой девочки рассказала о версиях «драки третьеклассниц»

            Смертельная мода


            Инокиня Евгения (Сеньчукова): Антипрививочники убивают своих детей

            Альбион в тумане


            Борис Кагарлицкий: Англичане будут наказаны за побег из Европы

            Кошкин дом


            Анна Долгарева: Максимум любви и милоты за небольшие деньги

            на ваш взгляд


            Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен?

            Онищенко призвал уволить назвавшую школьное питание «делом родителей» чиновницу

               6 марта 2019, 11:31
            Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
            Текст: Мария Трубина

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            «Эту даму надо уволить и близко не подпускать ни к одному из образовательных учреждений», – заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, комментируя заявление руководителя департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой о том, что организация питания детей в школах является ответственностью родителей.

            «Ольга Беляева демонстрирует нулевую профпригодность. Я понимаю, что Владимирская область, к сожалению, не из богатых, может быть, в бюджете на это нет денег, но ее заявление говорит о том, что этот человек просто даже своим молчаливым нахождением на рабочем месте является тормозом в сфере образования Владимирской области», – заявил Онищенко.

            Чиновник уверен: находиться на посту такому человеку недопустимо.

            «Она должна быть уволена с этого поста, с такой мотивацией занимать его невозможно. Даже если бы во Владимирской области были деньги, то такая убежденность, тем более у женщины, деструктивна», – подчеркнул Онищенко.

            Собеседник подчеркнул, что «организация школьного питания является сферой ответственности государства, однако государство исполняет свою ответственность не в полной мере даже в богатых регионах», признал Онищенко.

            «Надо находить деньги и решать вопрос с восстановлением питания, которое ликвидировали в этом году. А эту даму надо уволить и близко не подпускать ни к одному из образовательных учреждений», – призвал чиновник.

            Напомним, руководитель департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах является ответственностью родителей.

            В последнее время возросло количество громких скандалов, связанных с некорректными и грубыми высказываниями чиновниками. Так, министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова в споре с депутатом заявила, что 3,5 тыс. рублей вполне достаточно, чтобы месяц питаться неработающему пенсионеру.

            Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова в дискуссии, разгоревшейся в соцсетях, посоветовала молодым родителям кормить детей с огородов.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............