Суд в Москве разрешил жене организатора блокады Крыма не выплачивать миллиардный долг

Арбитражный суд Москвы освободил Эльвиру Ислямову, супругу предпринимателя и одного из организаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма в 2015 году, от выплаты более 1 млрд рублей кредиторам.

«Завершить реализацию имущества Ислямовой Эльвиры Мамедиевны. ... Освободить Ислямову ... от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина», – сообщается в определении суда, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в реестр требований кредиторов Ислямовой было включено требование только одного кредитора – Сбербанка. Сумма требования составляла 1,2 млрд рублей.

В конкурсную массу Ислямовой поступило более 110 млн рублей, финансовый управляющий, по решению суда, получил выплату в размере порядка 8 млн рублей.

Московский арбитраж признал Ислямову банкротом в июле 2016 года, представитель управляющего сообщал тогда, что недвижимости и транспортных средств у должника не найдено. Ислямовой принадлежали доли в некоторых компаниях, причем самая большая с уставным капиталом в 200 млн рублей была признана банкротом.

Также летом 2016 года арбитражный суд Москвы 18 июля признал банкротом самого Ленура Ислямова.

Ислямов занимал должность вице-премьера в российском Крыму, его отправили в отставку за неэффективную работу. После этого он покинул полуостров, при этом он перевел свои бизнес-активы на подставные структуры.

Ислямову предъявили заочное обвинение в совершении диверсии, в результате которой был полностью обесточен Крым.

Также Ислямов является фигурантом уголовного дела, которое ФСБ возбудило по материалам прокуратуры Крыма по факту создания на юге Украины у границ полуострова вооруженного батальона.