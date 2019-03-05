Посол России в Британии заявил о давлении Лондона на дипломатов

Лондон оказывает психологическое давление на работу российского посольства, не продлевая визы дипломатам на необходимый для нормальной работы срок, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

Яковенко заявил во вторник в прямом эфире телеканала НТВ, что «британцы отказываются выдавать новым сотрудникам визы», и «некоторые сотрудники ждут визы год-полтора и так их и не получают, то есть проводится линия на сдерживание восстановления деятельности посольства», передает ТАСС.

По словам посла, Великобритания пытается таким образом диктовать, кто должен работать в посольстве России.

Так, визу продлевают на три месяца, паспорт для ее оформления держат около двух с половиной месяцев, в результате человек фактически постоянно находится без основных документов и не может никуда ездить – ни в Москву, ни в другие страны.

«Есть такое, знаете, психологическое давление на весь состав посольства», – сказал Яковенко.

Ранее Лондон дал понять, не допустит встречи российских дипломатов с отравленными в Солсбери бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.