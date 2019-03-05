Танк Т-90 сделали мишенью на полигоне в Китае

В интернете появился снимок с полигона в Китае, на котором видно, что китайские военные использовали макет танка Т-90 в ходе учений, сообщают СМИ.

В Народно-освободительной армии Китая не прокомментировали появление макета на учениях.

Как предположили эксперты, макет будет применяться для испытания бортового оборудования армейских вертолетов и истребителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Defence Blog.

China army uses mock-up of T-90 tank for combat traininghttps://t.co/MlsmfDqono pic.twitter.com/9gj4itOLIq — Defence blog (@Defence_blog) 1 марта 2019 г.

Авторы статьи напоминают, что аналогичные макеты боевой техники используются в учебных целях многими армиями мира.

Как отмечает «Российская газета», макет, используемый китайской армией, вероятно, имитирует Т-90С – танки такой модификации в большом количестве состоят на вооружении армии Индии. Издание поясняет, что на это указывает камуфляж макета.

Т-90 разработан «Уралвагонзаводом» в начале 1990-х годов. C 2001 по 2010 год он стал самым продаваемым на мировом рынке новым основным боевым танком.

Между Индией и Китаем имеются территориальные разногласия – страны оспаривают почти 60 тыс. квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш на севере Кашмира, а также отдельные участки в других районах. На фактической линии контроля между армиями двух стран периодически происходят стычки.

В августе 2017 года индийские СМИ обвинили «устаревшие» Т-90 российской разработки в провале своей команды на танковом биатлоне.

Как писал американский журнал The National Interest, российский Т-90С остается актуальным благодаря экономически эффективному сочетанию огневой мощи, управляемости и долговечности.