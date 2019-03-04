В российском представительстве ООН сравнили дела Скрипалей и Литвиненко

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что история Сергея и Юлии Скрипалей схожа с делом Александра Литвиненко.

Полянский объяснил, что в обоих случаях обвинения России были предъявлены без подкрепления доказательствами, передает РИА «Новости».

Дипломат добавил, что у России не было никаких мотивов для совершения отравлений Скрипалей и Литвиненко.

«Скрипаль провел восемь лет в тюрьме в России, если от него было что-то надо, у нас была возможность», – сказал Полянский.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал инцидент со Скрипалями трюком, который Великобритания провернула для отвлечения своих жителей от внутренних проблем на угрозу со стороны России.

Ранее в Лондоне дали понять, что не допустят встреч Скрипалей с российскими дипломатами