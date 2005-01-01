Катар захотел купить комплексы С-400

Катар рассматривает возможность закупки у России систем противоракетной обороны С-400, заявил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррхаман аль-Тани.

Сейчас технический комитет арабского государства изучает технические возможности С-400 и то, насколько комплекс соответствует требованиям Катара, передает РИА «Новости».

Сообщается, что никаких договоренностей по приобретению систем С-400 пока нет. Отвечая, на вопрос о возможной агрессии со стороны Саудовской Аравии в случае приобретения Катаром российских ПРО аль-Тани отметил, что сделки по покупке вооружения являются суверенным выбором каждого государства, в которое никто не вправе вмешиваться.

Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Москва готова рассмотреть вопрос о продаже Дохе российского вооружения, сообщает ТАСС.

«Когда будут поступать от наших катарских партнеров заявки на поставки российской продукции военного назначения, мы их будем рассматривать», – отметил Лавров.

В феврале сообщалось, что Катар и Россия начали переговоры о поставках комплексов С-400 «Триумф».

Ранее о поставках в июле 2019 года ЗРК С-400 заявила Турция.