Россия и Катар начали переговоры по поставке С-400

Москва ведет переговоры с Катаром по поставке в африканскую страну зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

Ранее аналогичный контракт был заключен с Китаем. Однако судно, на котором зенитные системы поставлялись, попало в шторм, после чего их пришлось уничтожить.