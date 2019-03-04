В морге Еврейской автономной области ввели «самообслуживание»

Прокуратура Еврейской автономной области (ЕАО) начала проверку после сообщения СМИ о том, что в одном из моргов региона ввели «полное самообслуживание», и люди вынуждены возить усопших на собственных машинах.

В репортаже ГТРК «Бира» говорилось о том, что данная ситуация сложилась Ленинском районе ЕАО: медики и полицейские, по данным журналистов, отказываются перевозить умерших в морг, из-за чего родственники вынуждены использовать собственные авто, передает РИА «Новости».

В местном морге действует «полное самообслуживание»: родственники вынуждены сами заносить тела и укладывать их в холодильник.

Подобные жалобы, по данным телеканала, приходят и из других районов ЕАО.

Городскому и районным прокурорам поручили провести провеку, в рамках которой будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение правопорядка в данной сфере.

По закону, тела умерших «транспортируются в морг только специализированным транспортом, оснащенным носилками, спецмешками и дезинфицирующими средствами».

Ранее в Самаре родственники умершего мужчины привезли гроб с его телом к зданию областного правительства, так как не смогли похоронить его из-за «ритуальной мафии».