Предполагаемый виновник ДТП на Невском был пьян

Предполагаемый виновник крупного ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге был пьян; в результате аварии один человек погиб и четверо пострадали.

Автомобиль Genesis 70 на полной скорости вылетел с Невского проспекта на Литейный, зацепил «Газель» и столкнулся с Volkswagen Polo.

По предварительным данным, подозреваемый выпивал с друзьями, а после сел за руль, передает РЕН ТВ.

В данный момент мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как средней тяжести.

Водитель Volkswagen погиб на месте. Кроме того, ранения получил пешеход – в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.

Ранее в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием сразу 30 автомобилей.