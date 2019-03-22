Массовое ДТП произошло на мосту в Петербурге

В северной столице перекрыто движение по Ушаковскому мосту из-за крупной аварии.

Утром в Санкт-Петербурге случилось массовое ДТП, часть моста перекрыта сгрудившимися автомобилями.

«Число столкнувшихся автомобилей уточняется», – передает сообщение местного УГИБДД РИА «Новости».

По информации местных СМИ, в ДТП попали сразу 30 автомобилей. Согласно данным «Яндекс. Пробки», движение затруднено от Планерной до Кантемировской улицы. В целом затор растянулся на четыре километра.

В начале марта на МКАД также произошло массовое ДТП.