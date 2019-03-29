Украина получила первую с начала года партию американского угля

В морской порт Черноморск припыла первая в 2019 году партия иностранного угля, доставленная из США балкером Hong Jing, сообщает администрация морских портов Украины.

Судно доставило на Украину 75 тыс. коксующегося угля, пришвартовавшись у глубоководного причала № 1, говорится на сайте администрации.

Разгрузка балкера будет осуществляться тремя технологическими линиями с одновременным вывозом угля на тыловые площади. Работы планируют закончить 3 апреля.

В администрации портов подчеркнули, что Черноморск уже имеет опыт работы с иностранными грузами. Так, в 2018 году порт принял 300 тыс. тонн импортного угля. Также отмечается, что по итогам капитального дноуглубления Черноморск смжет принимать грузовые суда максимально возможных размеров типа Panamax и post-Panamax.

В начале года сообщалось, что Белоруссия, закупающая уголь в России, в прошлом году повысила его продажи в пять раз, импортировав больше всего на Украину.