Белоруссия начала продавать российский уголь на Украине

Белоруссия, закупающая уголь в России, в прошлом году продала в пять раз больше этого ископаемого, чем в 2017 году, причем основной страной-импортером стала Украина, следует из данных Национального статистического комитета Белоруссии.

Белоруссия в 2018 году экспортировала 854 тыс. тонн угля. Таким образом объем поставок по сравнению с 2017 годом вырос в пять раз. Причем основная доля поставок пришлась на Украину: объем экспорта вырос с 0,6 тыс. тонн до 588,5 тыс. тонн.

Отметим, что уголь в Белоруссии не добывается и в 2018 году страна закупила вдвое больше угля, чем годом ранее. Основная часть ископаемых (1,2 млн тонн из 1,6 млн тонн) была ввезена из России, следует из данных Национального статистического комитета страны.

Между тем, основным поставщиком угля на Украину все равно остается Россия, при этом доля поставок с российской территории только увеличилась.