Россия нарастила поставки угля на Украину

Основным поставщиком угля на Украину остается Россия, при этом доля поставок с российской территории только увеличилась, следует из данных государственной фискальной службы Украины (ГФС).

«Основным поставщиком (угля) за этот период (январь–ноябрь 2018 года) была Россия (61,91%), сумма поставок из РФ составила 1,67 млрд долларов», – передает ТАСС сообщение ГФС.

Импорт угля Украиной в целом составил 2,693 млрд долларов, на втором месте по поставкам в страну оказались США, которые поставили угля на 806,3 млн долларов (29,94%), на третьем месте Канада – 128,7 млн долларов (4,78%).

В 2017-м за весь год Украина импортировала угля на 2,744 млн долларов. Причем доля угля из России была даже меньше, чем в этом году, – 56,57%.