Большую часть импортного угля в 2017 году Украина получила из России

Доля России в импорте угля Украиной составила 56,57%, свидетельствуют таможенные данные украинской государственной фискальной службы.

Всего Украина импортировала 19,7 млн тонн угля на 2,7 млрд долларов. При этом из России получено угля на 1,55 млрд, из США – на 682 млн долларов (24,85%). Кроме того, Украина получала уголь из Канады (182 млн долларов, 6,64% импорта) и других стран (327,6 млн, 11,94%).

Экспортировала уголь Украина тоже в основном в Россию – на 57,4 млн долларов (54,48%). Словакия получила украинский уголь на 41,5 млн (39,36%), Турция – на 2,5 млн (2,43%), другие страны – на 3,9 млн долларов(3,72%), передает ТАСС.

В 2016 году Украина импортировала угля на 1,467 млрд, экспорт составил 44,762 млн долларов.

В декабре Украина отчиталась о двукратном сокращении потребления антрацита.